Am vergangenen Freitag kam die Kammerversammlung der Sächsischen Landesapothekerkammer (SLAK) in Dresden zusammen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Wahl des Präsidiums und des Vorstands. Der bisherige Kammerchef und ehemalige ABDA-Präsident Friedemann Schmidt hatte bereits lange im Voraus erklärt, nicht wieder anzutreten – nun ist klar, wer ihm im Amt nachfolgen wird: Gewählt wurde Göran Donner, der bis dato als Schmidts Vize fungiert hatte.

Fedders und Mädler als Vize gewählt

Apotheker Göran Donner, Inhaber der Löwen-Apotheke in Dippoldiswalde, wurde nach SLAK-Angaben mit großer Mehrheit für die kommenden vier Jahre zum Präsidenten der Sächsischen Landesapothekerkammer gewählt. Apothekerin Dr. Maike Fedders, Leiterin der Krankenhaus-Apotheke des Klinikums St. Georg in Leipzig, sowie Apotheker Daniel Mädler, Inhaber Löwen-Apotheke in Ellefeld, sind demnach die neue Vizepräsidentin beziehungsweise der neue Vizepräsident der SLAK. Hintergrund ist eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung sowie der Wahlordnung der Kammer, wonach das Amt der Vizepräsidentin / des Vizepräsidenten in diesem Jahr erstmals doppelt vergeben werden konnte.

Weiterhin gehören künftig folgende Kolleginnen und Kollegen dem Vorstand der Sächsischen Landesapothekerkammer an:

Dr. Holger Herold, Inhaber der Luther-Apotheke, Leipzig

Maret Hoffmann, Inhaberin der Apotheke im Ärztehaus Mickten

Dresden, Sven Lobeda, Filialleiter der Apotheke Haus Postplatz, Dresden

Konrad Mühmel, Inhaber der Medic-Apotheke im Elbepark, Dresden

Birgit Schleicher, Inhaberin der Alten Apotheke, Löbau

Claudia Sehmisch, Inhaberin der Albert-Schweitzer-Apotheke, Leipzig

Heike Senf, Inhaberin der Sonnen-Apotheke, Leipzig

Torsten Spenke, Inhaber der Löwen-Apotheke, Annaberg-Buchholz.

Schmidt zum Ehrenpräsidenten ernannt

Friedemann Schmidt, von 2003 bis 2023 Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer, wurde bei der Konstituierenden Sitzung zum Ehrenpräsidenten ernannt. Präsident, Vizepräsidentin, Vizepräsident und die übrigen Vorstandsmitglieder werden sich nach Kammerangaben alsbald zu einer Klausurtagung zusammenfinden, um die Arbeitsschwerpunkte für ihre Amtszeit zu besprechen und abzustimmen. Unabhängig davon stehe bereits heute fest, dass die Nachwuchsgewinnung sowie die Sicherung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung über Apotheken Hauptthemen der Kammerarbeit sein werden.