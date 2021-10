Friedemann Schmidt ist neuer BFB-Präsident

Der ehemalige Präsident der ABDA und amtierende Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer, Friedemann Schmidt, ist am gestrigen Dienstag in Berlin zum neuen Präsidenten des Bundesverbands Freier Berufe (BFB) gewählt worden. Darüber informiert der Verband in einer Pressemitteilung. Auch die Vizepräsidentin der Bundesapothekerkammer, Ursula Funke, wurde auf der Mitgliederversammlung in den BFB-Vorstand gewählt.