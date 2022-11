Doch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber, bleibt dabei: Er erteilt der Feature-Spezifikationsvariante „Abruf der E-Rezepte in der Apotheke nach Autorisierung“ der Gematik nicht sein Einvernehmen. Schon im September hatten er und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) klargestellt, dass sie diese von der Gematik vorgelegte Spezifikation für nicht datenschutzkonform halten. Die geplante Schnittstelle sei nicht nach dem Stand der Technik abgesichert. Der wesentliche Kritikpunkt: So wie von der Gematik vorgesehen, könne allein mit der Versichertennummer ohne weiteren Prüfnachweis, wie PIN oder Identitätsprüfung, auf Versichertendaten zugegriffen werden. So könnten etwa Apotheken-Mitarbeiter:innen oder theoretisch sogar IT-Personal die auf dem Server gespeicherten E-Rezepte abrufen.