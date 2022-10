Die Möglichkeit, E-Rezepte mithilfe der eGK abzurufen, sollte die elektronischen Verordnungen in Deutschland voranbringen. Wäre es doch ein alternativer Weg, die E-Rezepte ohne Ausdruck und ohne die wenig genutzte Gematik-App in die Apotheke zu bringen. Die Kassenärzte in Westfalen-Lippe drohten sogar, dem Modellprojekt ihre aktive Teilnahme zu entziehen, würde diese Möglichkeit nicht zeitnah auf den Weg gebracht. Westfalen-Lippe ist eine von zwei Modellregionen, wo man sich derzeit am Rollout versucht. Und auch die Apothekerschaft konnte dem Vorhaben einiges abgewinnen, bleiben doch die Versender bei diesem Weg des E-Rezept-Abrufs außen vor.