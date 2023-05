Die Techniker Krankenkasse (TK) teilte am vergangenen Mittwoch mit, dass sie als erste Krankenkasse die Anforderungen umgesetzt habe. „Die TK hat das neue Verfahren erfolgreich in ihre IT integriert und kann die erforderlichen sogenannten Prüfnachweise, die die Apotheken bei den Kassen abrufen, versenden“, heißt es in der Pressemeldung. „Wir sind startbereit und hoffen, dass die technischen Voraussetzungen in Apotheken und Arztpraxen ebenfalls zeitnah geschaffen werden“, erklärte dazu Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK.

Baas freut sich: „Damit gibt es nun endlich einen komfortablen Prozess für Patientinnen und Patienten für das E-Rezept“. Das E-Rezept werde sich nur in der breiten Bevölkerung durchsetzen, wenn es komfortabler ist als der bisherige rosa Schein. Der digitale Weg dürfe nicht komplizierter sein als der analoge.