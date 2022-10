In Deutschland wird die ganz große Mehrheit der E-Rezepte derzeit ausgedruckt. Der eigentlich vorgesehene Weg über die Gematik-App wird kaum genutzt. Den meisten Versicherten fehlen die Zugangsvoraussetzungen – eine NFC-fähige Versichertenkarte plus PIN (eGK). Um den Zugang zu „echten“, also papierlosen E-Rezepten für mehr Patient:innen möglich zu machen, war geplant, den Abruf mittels eGK zu etablieren. Insbesondere die Kassenärztliche Vereinigung in Westfalen-Lippe, wo derzeit das E-Rezept ausgerollt wird, hatte auf eine Umsetzung noch in diesem Jahr bestanden. Sonst würden sich die Praxen dort nicht mehr „aktiv“ an dem Projekt beteiligen, so die Drohung. Auch für Apotheken vor Ort wäre dieser Weg von Vorteil, weil Versender außen vor wären. Eine entsprechende Spezifikation war auch von der Gematik schon erstellt worden. Im November sollte es losgehen. Die Softwarehäuser hatten bereits mit der Implementierung begonnen.