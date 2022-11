Seit einiger Zeit auch nicht mehr verfügbar sind die Filmtabletten Buscopan® bzw. Buscopan plus mit den Wirkstoffen Butylscopolamin bzw. in der Kombination mit Paracetamol. Handelt es sich bei den Beschwerden, um Krämpfe, deren Ursache eher im Magen-Darm-Bereich verortet werden (z. B. beim Reizdarm-Syndrom, Gallenkolliken) kann z. B. auf Präparate mit Pfefferminzöl zurückgegriffen werden. Pfefferminzöl wirkt magenberuhigend und entspannt die Bauchmuskulatur. Auch andere – meist pflanzliche Arzneimittel, z. B. mit Myrrhe, Kümmel, Kamille oder Kaffeekohle – können bei Diarrhoe, Meteorismus oder Krämpfen mit gutem Erfolg angewandt werden. So finden wir hier Alternativen in z. B. Carmenthin®, Myrrhinil-Intest® oder Buscomint®. Die Dosierungen sind wie folgt:

Buscomint ® (ab 12 Jahren und >40 kg KG): 3 x 1 Weichkapsel täglich.

(ab 12 Jahren und >40 kg KG): 3 x 1 Weichkapsel täglich. Carmenthin ® (ab 12 Jahren): max. 2 x 1 Weichkapsel täglich.

(ab 12 Jahren): max. 2 x 1 Weichkapsel täglich. Myrrhinil-Intest® (ab 12 Jahren): bis zu 3 x 4 Tabletten täglich.

Bei belastender Schmerzbeteiligung muss das Schmerzmittel nicht gewechselt werden: Paracetamol in Tablettenform ist noch verfügbar.

Patientinnen mit Regelschmerzen müssen derzeit mit Schmerzmitteln und ggf. Wärme alleine auskommen.

Hustenlöser



Seit kurzem kommt es auch zu Schwierigkeiten, sich mit acetylcysteinhaltigen Arzneimitteln, z. B. ACC® Kindersaft oder Fluimucil® Kindersaft oder den entsprechenden Brausetabletten zu bevorraten. Hier besteht die Möglichkeit auf andere Wirkstoffe, wie beispielsweise Ambroxolhydrochlorid auszuweichen. Als Fertigpräparat stehen hier unter anderem Mucosolvan® Kinder Hustensaft oder die Produkte der Generikahersteller meist noch zur Verfügung. Kann auf feste orale Darreichungsformen ausgewichen werden, so gibt es mit dem gleichen Wirkstoff Lutschtabletten oder Retardformulierungen mit den altersadaptierten Dosierungen.

Sicherlich ist diese Liste nicht abschließend, bildet aber einige der aktuell am häufigsten verlangten, jedoch defekten Arzneimittel ab. Sollte sich in nächster Zeit nichts an der suboptimalen Lieferfähigkeit von Arzneimitteln im deutschen Gesundheitsmarkt ändern, so steht eine weitere Verschlimmerung der Versorgungslage zu befürchten, auch auf die Gefahr hin, nicht immer passende und therapieadäquate Lösungen zu finden.