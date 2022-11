Mehrere Apothekerinnen und Apotheker berichten der DAZ, welchen enormen Beratungsaufwand das nach sich zieht. „Bei Ambroxol fehlen vor allem die Säfte“, sagt eine Kollegin aus Hamburg. „Da kann ich noch auf andere Darreichungsformen ausweichen – bei Dolo Dobendan und Wick Medinait wird es eng.“ Zwischenzeitlich sei auch Prospan nicht lieferbar gewesen, was gerade für kleine Kinder und deren Eltern ein Problem gewesen sei. Und nach wie vor komme der Nachschub bei Fieber- und Schmerzmitteln für die Kleinsten nur schleppend in den Offizinen an.

„Das macht mir langsam Angst“

Ähnlich sieht es in Berlin aus: Inzwischen werde auch ACC akut 600 knapp, erzählt eine Inhaberin. Und natürlich beschränken sich die Engpässe nicht auf den Erkältungsbereich: Buscopan und Oralpädon etwa seien weiterhin nicht zu bekommen. „Rx ist aber noch schwieriger, die Rücksprache mit den Praxen raubt viel Zeit.“ Antibiotika, Cholesterinsenker, Protonenpumpenhemmer: Die Liste der Engpässe auch im Rx-Bereich ist lang und betrifft gängige Präparate. Letztlich schlage sich das auch finanziell nieder – die Erhöhung des Kassenabschlags komme da zu Unzeiten. „Das macht mir langsam Angst.“

Bei der Beratung ist Fingerspitzengefühl gefragt

Selbst wenn es zu einem bestimmten Arzneimittelwunsch Alternativen gibt: Ob sie nach eingehender Beratung etwas verkauft, hänge davon ab, ob die Kundin oder der Kunde ihr vertrauen, betont die Apothekerin aus Hamburg. „Da braucht man viel Fingerspitzengefühl. Mit 15 Jahren Berufserfahrung gelingt es mir meist ganz gut, jemanden ‚umzuberaten‘. Für meine Pharmazeutin im Praktikum ist das hingegen eine echte Herausforderung.“ Ein Ressourcenfresser seien die Engpässe allemal. „Diesen Aufwand honoriert mir selten der Kunde, fast nie die Politik und nie der Steuerberater.“

Wie ist die Lage bei Ihnen in der Apotheke? Wie viel Mehraufwand verursachen die Lieferengpässe? Und haben die Kundinnen und Kunden Verständnis? Machen Sie bei unserer Umfrage mit und teilen Sie Ihre Erfahrungen gern auch in den Kommentaren oder mit der Redaktion (E-Mail an redaktion@daz.online).