Um eine homogene Pulvermischung zu bekommen, müssen die in unterschiedlicher Teilchengröße vorliegenden kristallinen Feststoffe gleichmäßig pulverisiert werden. Dazu werden in einer ausreichend großen rauen Reibschale Natriumchlorid, Kaliumchlorid und Natriumcitrat unter Abschaben fein verrieben. Für fünf Einzeldosen sollte die Schale dabei einen Innendurchmesser von mindestens 15 cm haben und nur zu etwa einem Drittel mit Pulver gefüllt sein. Denn nur bei geringer Befüllung der Reibschale ist eine effektive Vermahlung möglich. Nach dem Verreiben der drei Salze sollte ein feines, weißes Pulver vorliegen, einzelne Kristalle dürfen nicht mehr zu erkennen sein. Anschließend kann die Glucose unter Reiben und Abschaben anteilig eingearbeitet werden. Steht eine ausreichend große Reibschale nicht zur Verfügung, können die kristallinen Salze auch zunächst in einer kleineren rauen Schale mit mindestens 12,5 cm Innendurchmesser verrieben werden. Diese Verreibung kann dann in einer 500 ml Pulvermischdose mit Stahlkugeln oder in einer Fantaschale aus Edelstahl mit Pistill und Kartenblatt mit der benötigten Menge Glucose vermischt werden. Falls nötig, wird die Glucose dazu vorher ebenfalls in einer rauen Reibschale verrieben. Die Masse der einzelnen Dosen beträgt bei der Mischung nach New-ORS-WHO 20,5 g, diese Einzeldosen werden in Papierflachbeutel (Abmessung etwa 13 cm × 8,5 cm) abgepackt. Die einzelnen Flachbeutel können in einen Bodenbeutel geeigneter Größe gegeben werden, bei längerer Lagerung sollte eine vor Feuchtigkeit schützende Verpackung gewählt werden. Alle drei Rezepturvorschläge ergeben nach Zugabe von Wasser eine schwach hypotone Lösung, durch die basische Reaktion des Natriumcitrat liegt der pH-Wert der anwendungsfertigen Lösung ­zwischen 7 und 8.

Dosierung

Der Inhalt eines Flachbeutels wird in einem Liter abgekochtem Trinkwasser oder Tee aufgelöst und diese Lösung über den Tag verteilt getrunken. Kinder unter einem Jahr sollen dabei 600 bis 1000 ml zu sich nehmen, Kinder bis zu vier Jahren ein bis zwei Liter, und ältere Kinder und Erwachsene können bis zu vier Liter Glucose-­Elek­trolyt-Lösung trinken. Falls Kinder die Lösung aus Geschmacksgründen ablehnen, können eine Kühlung und eine Verabreichung in kleinen Portionen die Compliance verbessern. Bei der Herstellung der Lösung sollte die angegebene Menge von einem Liter Flüssigkeit eingehalten werden. Denn bei zu hoher Konzentration an Glucose kann es zu osmotisch bedingten Durchfällen kommen, eine zu starke Verdünnung beeinträchtigt den Natrium-­Glucose-Cotransporter in der Schleimhaut des Dünndarms.