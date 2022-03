Als neuesten Punkt hob Horn das seit März 2022 erweiterte Mandat der EMA hervor, wonach diese nun unter anderem für die Überwachung von Arzneimittelengpässen sowie für die Meldung von Engpässen bei kritischen Arzneimitteln während einer Krise zuständig ist. Zudem wies er auf die aktive Beteiligung des BfArM am EU4Health-Programm hin. Die Umsetzung der Arzneimittelstrategie für Europa werde gerade „mit Leben gefüllt“.

All diese neuen Möglichkeiten hätten zwar weitergeholfen, dennoch stehe man seit Jahren in einem „Konzentrationsprozess“ bei der Wirkstoffherstellung, so Horn. Im generischen Arzneimittelmarkt nehme die Zahl an Zulassungen und Produktionsstätten zunehmend ab. Fallen solche Hersteller also aus, oder gibt es Krisen wie die Pandemie oder Krieg in bestimmten Regionen, lassen sich Einschränkungen in der Liefersicherheit nicht verhindern.