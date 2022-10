„Der Apothekenmarkt steht aktuell vor großen Umbrüchen“, schreibt CGM. Moderne, innovative Technik werde dabei für Heilberuflerinnen und Hellberufler zum Gamechanger. „Die Entwicklungen stärken das Bild der Apotheke als modernen Gesundheitsdienstleister. Darin möchten wir Sie bestmöglich unterstützen.“ Gleichzeitig stellten die Veränderungen das Unternehmen vor neue Herausforderungen: „Die Umsetzung gestiegener gesetzlicher Anforderungen, die Verbesserung unserer Produkte und die Entwicklung neuer Ideen möchten wir in gleichbleibender Qualität für Sie anbieten.“

Leider erreichten auch CGM zusätzlich die Auswirkungen aktueller wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen. „Der Fachkräftemangel, die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass wir einer außergewöhnlich hohen Inflationsrate und stark gestiegenen Kosten gegenübersehen“, heißt es in dem Schreiben, das auf den gestrigen 27. Oktober datiert. „Daher ist es uns leider unumgänglich, Teile der hieraus resultierenden Mehrkosten an Sie weiterzugeben, weshalb wir die Gebühren Ihrer Hardwarewartungs- und Softwareverträge zum 1. Februar 2023 um 8,5 Prozent erhöhen müssen.“

Trostpflaster für Kundinnen und Kunden

Als Trostpflaster bekommen die CGM-Kundinnen und -Kunden ab Januar bis auf Weiteres kostenfrei Zugriff auf Zusatzleistungen, die nach Angaben des Unternehmens einem Geldwert von 125 Euro pro Monat entsprechen. Das betrifft etwa die Lauer-Taxe online 4.0, das Portal Clickdoc Videoberatung Basic mit vier kostenfreien Konsultationen im Monat und Weiterbildungsmöglichkeiten im neuen Learning Management System.

Ob diese Ausgleichsleistungen die Apothekeninhaberinnen und -inhaber befriedigen wird, ist fraglich – denn auch sie kämpfen mit massiv steigenden Kosten, etwa für Energie und Personal. Und nicht zuletzt belastet sie der Bund in den kommenden zwei Jahren mit einem erhöhten Kassenabschlag von 2 Euro je Rx-Packung, die sie zulasten der GKV abgeben – allein das drückt den jährlichen Gewinn der Apotheken im Durchschnitt um etwa 6.500 Euro.