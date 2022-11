Menschen ohne Krankenversicherung will Rot-Grün den Zugang zur medizinischen Regelversorgung erleichtern. „Dazu prüfen wir, wie wir bestehende oder zukünftige Beratungsangebote beziehungsweise Clearingstellen an ausgewählten zentralen Orten, die bereits Menschen in Krankenversicherung oder Gesundheitsversorgung bringen, unterstützen können.“ Zudem nehmen die Partner die Begleitung von Menschen am Lebensende in den Blick: „In der Hospizarbeit und der Palliativversorgung werden schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase begleitet und behandelt. Wir unterstützen den Ausbau der palliativmedizinischen Versorgung, insbesondere im ambulanten Bereich und auch speziell für Kinder und Jugendliche (Kinderhospize).“