Wohl keine Bürgerversicherung unter SPD, Grünen und FDP

Zeitgleich mit den Pressestatements der Vorsitzenden veröffentlichten SPD, Grüne und FDP ein Papier mit den Ergebnissen der Sondierungsgespräche. Auf zwölf Seiten fassen sie zusammen, worauf sie sich einigen konnten – auch ein Abschnitt zum Thema Gesundheit ist dabei. Dieser enthält wenig Überraschendes: „In der Gesundheitspolitik wollen wir Vorsorge und Prävention zum Leitprinzip machen“, schreiben die Gesprächspartner in ihrem Papier, das der DAZ vorliegt. Sie wollen demnach das Gesundheitswesen stark machen und für kommende Krisen, etwa eine neue Pandemie, wappnen. „Dafür werden wir aus den Erkenntnissen der Pandemie lernen und den Öffentlichen Gesundheitsdienst digitalisieren und stärken.“

Neben einer Offensive für mehr Pflegepersonal sprechen sich die Beteiligten dafür aus, den Zugang zu guter und verlässlicher gesundheitlicher Versorgung in ganz Deutschland sowohl in den Städten als auch auf dem Land zu gewährleisten. Im Abschnitt 1 („Moderner Staat und digitaler Aufbruch“) führen SPD, Grüne und FDP zudem aus: „Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen. Gerade in den ländlichen Räumen gilt es, die Daseinsvorsorge zu stärken. Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Alltag in ihrer Region gut leben können – von der Arbeit übers schnelle Internet bis hin zu guten Verkehrsanbindungen, vom Einkaufen über den Arztbesuch bis hin zum Sport.“ Die Apotheken erwähnen sie in diesem Zusammenhang allerdings nicht explizit.

Absage an Bürgerversicherung?

Im Vorfeld der Bundestagswahl war die Debatte um eine Bürgerversicherung erneut aufgeflammt. Sowohl SPD als auch Grüne wollen das Krankenkassenwesen neu gestalten und nennen ihr Zielkonzept Bürgerversicherung – die beiden Ideen unterscheiden sich jedoch in einigen Punkten ganz entscheidend, wie die DAZ berichtete. Die FDP war von vornherein dagegen gewesen und hatte sich für den Erhalt des dualen Systems aus GKV und PKV eingesetzt. In dem Ergebnispapier heißt es im Gesundheitsteil nun knapp: „Die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung bleiben erhalten.“ Damit dürfte sich das Projekt Bürgerversicherung für die kommenden vier Jahre erledigt haben.