Ähnlich sieht das Fazit in Niedersachsen aus – der dortige Landesapothekerverband und der Projektpartner AOK Niedersachsen haben am heutigen Montag in einer Mitteilung über die Ergebnisse der Evaluation, die von den Versorgungsforschern der Kassen durchgeführt wurde, informiert. Demnach nutzten in der Grippesaison 2021/2022 mehr als 1.000 Patient:innen das niedersächsische Pilotprojekt und ließen sich in Apotheken gegen Influenza impfen. Der Großteil von ihnen war zwischen 30 und 64 Jahren alt. 58 Prozent waren Frauen. 80 Prozent der Impflinge haben sich früher schon einmal gegen Influenza impfen lassen, meist beim Hausarzt.

Die am häufigsten genannten Beweggründe, warum sich jemand für die Impfung in der Apotheke entschieden hat, waren: leichte Erreichbarkeit (75 Prozent), keine Wartezeiten (65 Prozent), Vertrauen in die Kompetenz der Apotheke (59 Prozent) und günstige Öffnungszeiten (43 Prozent). Die Nachfrage stieg ab September 2021, am größten war sie mit 48 Prozent im November. Die Impfung inklusive Patientengespräch dauerte im Mittelwert 17 Minuten. 94 Prozent der in Apotheken Geimpften waren sehr zufrieden und würden sich daher wieder in einer Apotheke impfen lassen. Erste Adresse für Impfwillige sind aber der Erhebung zufolge immer noch die Arztpraxen.