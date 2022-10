Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hält dagegen: „Die Digitalisierung des Gesundheitswesens braucht keinen Neustart, sondern ein entschlossenes Voranschreiten mit pragmatischen Lösungen“, sagte Verbandssprecher Florian Lanz der dpa. Es erstaune auch, wie locker nach dem Geld der Beitrags- und Steuerzahler gerufen werde. „Wer immer nur sagt, was nicht geht, schafft keine positiven Veränderungen.“

Davon, dass Gassen in Zeiten klammer GKV-Kassen mit seinen Forderungen Gehör findet, ist nicht auszugehen – aktuell befindet sich das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in den letzten Zügen, in dem seit Monaten darum gerungen wird, wer an welcher Stelle den Kassen Geld sparen könnte. Klar ist allerdings, dass es bei der Digitalisierung Nachbesserungsbedarf gibt. Zuletzt war das E-Rezept vor allem in den Fokus der Datenschützer geraten.