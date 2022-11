Aus Sicht der Gematik werden mit dieser Entscheidung die Weichen gestellt, um das Potenzial der elektronischen Patientenakte vollumfänglich auszuschöpfen: Denn als Opt-out-Lösung werde sie zu einem zentralen Teil einer modernen, digitalen Gesundheitsversorgung in Deutschland – patientenzentriert, zugänglich für alle Bürger:innen und unabhängig von Alter oder digitaler Affinität, so die Gematik.

Die Opt-out-ePA bündele relevante Gesundheitsdaten von allen Versicherten individuell, sicher und souverän an einem Ort und stärke damit die Patientensicherheit erheblich: Sämtliche an einer Behandlung beteiligte Leistungserbringer bekämen schnell und effizient einen Überblick über die Krankengeschichte von Patient:innen. Medikationsprozesse könnten besser begleitet und Doppeldiagnosen vermieden werden. Arztbriefe und Befunde liegen künftig nicht mehr in Papierform vor oder müssten per Fax oder Post versendet werden. Diagnosen und Dokumente anderer Fachkolleg:innen könnten vielmehr direkt nach der Untersuchung abgelegt werden und sind sofort einsehbar, preist die Gematik das Projekt an.

Die Opt-out-Option soll die Ausbreitung der ePA beschleunigen. Auch der Deutsche Ärztetag hatte sich im vergangenen Sommer für eine derartige Lösung ausgesprochen. In diesem Zuge soll auch die Nutzung einfacher werden.

Aktuell müssen sich Versicherte bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse für eine ePA registrieren, um eine elektronische Patientenakte angelegt zu bekommen. Wie bei der Nutzung der E-Rezept-App müssen sie sich mit ihrer NFC-fähigen Gesundheitskarte und der dazugehörigen PIN oder persönlich in der Geschäftsstelle authentifizieren. Dieser Prozess soll mit der Opt-out-Lösung deutlich vereinfacht werden, verspricht de Gematik.

Die aktuelle Version der ePA könne aber weiter genutzt werden und soll in den kommenden Monaten fortentwickelt werden. Wer bereits jetzt eine elektronische Patientenakte besitzt oder plant, sich eine einzurichten, könne später seine Daten auch in der Opt-out-Variante nutzen können, heißt es.

Ob das dann alles so kommt, wie geplant, bleibt abzuwarten. Insbesondere die Datenschützer werden noch ein Wörtchen mitzureden haben. Und deren Sicht der Dinge entspricht nicht immer den Plänen der Gematik. Das zeigen die jüngsten Erfahrungen beim E-Rezept-Abruf via eGK.