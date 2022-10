Auf die jährliche Anpassung ihrer Honorare konnten sich die Ärzte bisher verlassen. Sie durften sich in der Vergangenheit jedes Jahr über rund eineinhalb bis drei Prozent mehr freuen. Doch in diesem Jahr will der GKV-Spitzenverband dieses Honorar-Ritual nicht mehr mitmachen, er fordert eine Nullrunde beim ärztlichen Honorar: kein Inflationsausgleich für die Praxen in den kommenden zwei Jahre und Einfrieren der Orientierungswerte und Punktwertzuschläge. Die Empörung bei den Ärzten ist immens, die Vorstandsspitze der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat bereits angekündigt, sich vorübergehend aus den Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung zurückziehen (ja, Ärzte setzen Zeichen, die die Politik aufscheucht!). Und der KBV-Bundesverband echauffiert sich: So etwas habe es noch nie gegeben, diese Maßnahmen seien „eine reale Mittelkürzung für die Arztpraxen von acht bis zehn Prozent pro Jahr“. Das Verhalten des GKV-Spitzenverbands zeige, dass ihm die Versorgung der Menschen im Land vollkommen egal sei. Mein liebes Tagebuch, sicher, schön ist das nicht für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Und dennoch, es gibt einen Heilberuf, mit dem noch despektierlicher umgegangen wird, nämlich mit uns Apothekerinnen und Apotheker. Von einer jährlichen Anpassung unseres Honorars können wir nur träumen. Wir fordern seit Jahren eine Dynamisierung des Honorars – vergeblich. Und jetzt wird unser Honorar mit einer Erhöhung des Kassenabschlags nicht nur eingefroren, sondern sogar de facto gekürzt. Im Vergleich mit uns Apothekers erleben die Ärzte geradezu paradiesische Zustände. Der Bundesgesundheitsminister höchstpersönlich stellt sich mit seiner ganzen ministerialen Macht hinter seine Kolleginnen und Kollegen: Die Forderung nach einer Nullrunde bei den Honoraren halte er für „nicht angemessen“. Immerhin seien auch die Praxen der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten mit steigenden Energie- und Inflationskosten konfrontiert. Auf Twitter machte Lauterbach zur geforderten Nullrunde klar: „Das wird nicht kommen.“ Mein liebes Tagebuch, deutlicher kann man den Unterschied zwischen Arzt und Apotheker nicht darstellen. Während Lauterbach in Apotheken nach Effizienzreserven sucht und das Honorar kürzt, stellt er sich schützend vor die Arztpraxen, die unter der Inflation und steifenden Energiekosten leiden. Man stelle sich mal vor (auch wenn’s schwerfällt), dass unsere Standesvertretung droht, sich aus den Gremien der Selbstverwaltung zurückzuziehen …

Apotheken helfen den Krankenkassen schon seit Jahren, enorme Kosten einzusparen. Es sind zum Teil aufwändige Leistungen, die Apotheken erbringen, unentgeltlich, mit hohem Zeitaufwand. Der Verband Freie Apothekerschaft hat eine Liste erstellt, die exemplarisch 20 solcher Leistungen nennt, die Apotheken ohne Extravergütung erbringen, z. B. Erfüllung der Importquote, Umsetzung der Rabattverträge, Inkasso des Herstellerrabattes, Umsetzung von Securpharm. Mein liebes Tagebuch, es sind nicht selten Leistungen, die wir einfach übergestülpt bekommen haben, ohne große Gegenwehr unserer Standesvertretung. Klar, nachträglich werden wir nicht dafür honoriert werden, umso wichtiger ist es, immer und immer wieder darauf hinzuweisen, was wir erbringen, welche Effizienzreserven wir seit Jahren heben. Und unsere Standespolitik darf nicht müde werden herauszustellen, dass der mittlerweile auf bescheidene 1,9 Prozentpunkte zurückgegangene Anteil der Kosten für Apotheken und ihre Leistungen im gesamten System ein Klacks ist für das, was unsere Gesellschaft dafür erhält.