Zur Rose platziert Wandelanleihe und Kapitalerhöhung

Der anfängliche Wandlungspreis betrage 49,725 Franken. Dies entspreche einer Prämie von 27,5 Prozent auf den Referenzpreis der Aktien von 39 Franken, der im beschleunigten Bookbuilding ermittelt worden sei. Zu diesem Preis seien die neuen Aktien bei der Kapitalerhöhung platziert worden. Damit ergebe sich ein Bruttoerlös von 44 Millionen Franken. Das Aktienkapital steige damit um 33.583.890 Franken auf 340.965.420 Franken. Soweit die Angaben von Zur Rose.

Zwei Wege, um sich neues Geld zu beschaffen

Das Unternehmen verschafft sich damit also auf zweierlei Weise neues Geld. Erstens gibt es eine neue Anleihe aus, wobei die Besonderheit einer Wandelanleihe darin liegt, dass die Investoren diese später in Aktien umtauschen können. Falls der Kurs der Zur-Rose-Aktie deutlich steigen sollte, kann das mehr einbringen als der zuvor gezahlte Nennbetrag. Anderenfalls wird die Anleihe nach vier Jahren zum Nennbetrag zurückgezahlt. Üblicherweise müssen Unternehmen für solche Wandelanleihen einen eher geringen Zins zahlen, weil die Aussicht auf steigende Aktienkurse lockt. Doch Zur Rose musste 6,875 Prozent Zinsen bieten, was am oberen Ende der vom Unternehmen angegebenen Spanne liegt.

Die zweite Maßnahme ist die Ausgabe neuer Aktien zu einem Kurs, der gemäß der Berechnung von Zur Rose um 14,9 Prozent unter dem bisherigen Aktienkurs liegt. Doch das alles ging sehr schnell. Um neue Anleger zu finden, wählte Zur Rose ein beschleunigtes Verfahren und sammelte das Geld damit innerhalb von Stunden offenbar bei institutionellen Investoren ein. Die Börse reagierte auf diese Schritte mit einem deutlichen Abschlag. Nach einem Kurs von 45,82 Franken am Vortag eröffnete die Aktie am Donnerstag mit 41,16 Franken, stieg dann aber wieder an. Insgesamt nimmt das Unternehmen mit den beiden Maßnahmen etwa 139 Millionen Franken ein.