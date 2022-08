Schweizer Arzneimittelversender zieht angeblich Verkauf in Betracht

Auf Anfrage wollte Zur Rose den Bericht nicht kommentieren. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Spekulationen und Marktgerüchten, so eine Sprecherin.

Erst am 18. August hatte das Unternehmen seine Halbjahreszahlen bekannt gegeben und in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der nötige Kapitalbedarf für ein sogenanntes Break-even-Programm zur schnelleren Erreichung der Gewinnschwelle durch die vorhandene Liquidität abgedeckt sei. Damit beschränke sich der Kapitalbedarf der Zur-Rose-Gruppe auf die Refinanzierung der ausstehenden Anleihen sowie eine Liquiditätsreserve. Zur Rose prüfe verschiedene Finanzierungsoptionen, „welche die Interessen aller relevanten Anspruchsgruppen ausgewogen berücksichtigt. Etwaige Kapitalmaßnahmen werden in Abhängigkeit des vorherrschenden Marktumfelds erwogen.“