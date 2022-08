Noch im März dieses Jahres stellte das Management des Schweizer Arzneimittel-Versenders Zur Rose Group das Erreichen der Gewinnschwelle für das Jahr 2024 in Aussicht. Nun soll es deutlich schneller gehen. Bereits 2023, so das Unternehmen in seiner aktuellen Kommunikation zu den Halbjahreszahlen 2022, soll der sogenannte Break Even, also der Übergang von der Verlust- in die Gewinnzone, geschafft werden.