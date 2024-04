Als Wandelanleihe: DocMorris sammelt 200 Millionen Franken ein

Wie DocMorris in einer Kapitalmarktinformation mitteilte, wurde eine neue Wandelanleihe über die Tochtergesellschaft DocMorris Finance B.V. ausgegeben. Dabei handele es sich um eine vorrangige, unbesicherte Anleihe in Höhe von 200 Millionen Schweizer Franken, die bei Fälligkeit im Jahr 2029 in Namensaktien des Unternehmens gewandelt werden können. Die neuen Anleihen sollen einen Kupon von jährlich drei Prozent haben.

Mit der Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, eine ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 zu refinanzieren. Die Transaktion soll DocMorris zudem „zusätzlichen Spielraum verschaffen, um die Strategie weiter zu unterstützen und gleichzeitig die Gesamtverwässerung für die bestehenden Aktionäre sorgfältig zu steuern.“