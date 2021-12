Zur Rose Gruppe erwartet mehr Wachstum und sammelt Geld ein

Schließlich will Zur Rose in Europa weiter expandieren und sein Produktportfolio „in bereits erschlossenen Märkten ausdehnen“. Der OTC-Markteintritt in Frankreich sei am 22. November 2021 erfolgt. In diesem Zusammenhang beabsichtige die Gesellschaft, die Nettoerlöse aus der Transaktion zur Finanzierung „zusätzlicher Marktopportunitäten“ zu verwenden.