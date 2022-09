Bürgertests – es wird wieder ausgezahlt

Dies ist nun geschehen. Die gestern im Bundesanzeiger veröffentlichten Änderungen bei den Vorgaben für das Abrechnungs- und Prüfverfahren stimmt in weiten Teilen mit dem überein, was schon im Referentenentwurf vorgesehen war. Nun ist explizit geregelt, welche Prüf- und Kontrollpflichten die KVen haben – und welche das RKI.

KVen und RKI – wer prüft was?

Die KVen sollen bei Bürgertest demnach ausschließlich die rechnerische Richtigkeit, die Einhaltung der Formvorgaben sowie die Vollständigkeit der erforderlichen Angaben in den Abrechnungsunterlagen prüfen.

Für das RKI wird die Möglichkeit geschaffen, Datenanalysen mit dem Ziel der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten durchzuführen. Es ist dann beispielsweise zuständig, statistische Ausreißer im Hinblick auf die Zahl der erbrachten Testungen, die Zahl der positiven Testergebnisse sowie die angegebenen Testgründe zu identifizieren. Findet es Auffälligkeiten, unterrichtet das RKI die nach Landesrecht zuständigen Stellen und die zuständige KV. Diese zuständigen „Stellen“ (genannt ist in der jetzt veröffentlichten Fassung nicht mehr der öffentliche Gesundheitsdienst) obliegt dann die vertiefte Prüfung.

Apotheken müssen Testgründe aufschlüsseln

Nach diesen Klarstellungen können die Auszahlungen an die Testanbieter durch die KVen also wieder fließen. Auf den Webseiten der KVen finden sich auch entsprechende Hinweise an die Leistungserbringer. Testende Apotheken – und auch alle anderen Teststellen – müssen sich nun allerdings auf ein komplizierteres Verfahren einstellen. Dieses hat die KBV zwar schon in ihren detaillierten Vorgaben Ende Juni festgelegt (siehe dort Anlage 9.5: Testungen nach § 4a TestV) – aber erst jetzt zeigt sich, was es in der Praxis bedeutet. Es reicht demnach nicht, als Testgrund schlicht eine Bürgertestung nach § 4a TestV anzugeben und eine gegebenenfalls erfolgte Eigenbeteiligung zu vermerken. Vielmehr ist der genaue Testgrund aufzuschlüsseln.

So heißt es etwa bei der KV Baden-Württemberg: