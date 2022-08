Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) haben in den vergangenen Wochen auf Nachbesserungen in der Testverordnung gedrungen. Denn seit der Ende Juni in Kraft getretenen neuen Fassung gelten für Bürgertests neue Regeln. Nicht mehr jede:r bekommt einen kostenfreien PoC-Antigentest. Einige müssen auch 3 Euro selbst bezahlen, ein Anspruch ist stets nachzuweisen. Zehn verschiedene Gruppen Anspruchsberechtigter sind nunmehr im einschlägigen § 4a TestV aufgezählt. So soll Missbrauch verhindert werden – doch es hat die Prüfung auch verkompliziert.

Die KVen sahen sich nach Inkrafttreten der geänderten Verordnung nicht in der Lage, die neuen Prüf- und Kontrollpflichten zu übernehmen und sodann abzurechnen und auszuzahlen. In der Folge kamen KBV und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) überein, dass die KVen zwar weiterhin das Vorliegen der Akkreditierung der Testzentren und die rechnerische Richtigkeit der Abrechnung der Zentren überprüfen. Doch weitere Plausibilitätsprüfungen sollte sodann das Robert Koch-Institut (RKI) übernehmen.