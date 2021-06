Neue Testverordnung im Bundesanzeiger verkündet

Die neue Coronavirus-Testverordnung soll unter anderem die Antwort auf bekannt gewordene Fälle von Abrechnungsbetrug bei Schnellteststellen sein. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Juni über an neuen Regelungen gefeilt – heute nun wurde die Verordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Damit können die neuen Vorgaben rund um den Anspruch auf Coronatests, die Voraussetzungen für die Leistungserbringung, die Vergütung und Abrechnung, sowie die Prüfmöglichkeiten und -pflichten der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) am 1. Juli in Kraft treten.

DAZ.online hat bereits über die für Apotheken besonders relevanten Neuerungen berichtet. So gibt es künftig nur noch 11,50 Euro für durchgeführte PoC-Tests. Hinzu kommen neue Dokumentationspflichten. Geregelt wird überdies die Vergütung für Genesenenzertifikate (6 Euro). Zudem werden vor Ort überwachte Selbsttests zur Eigenanwendung in die Verordnung aufgenommen. Sie sollen aber nur in bestimmten Einrichtungen und Unternehmen zum Einsatz kommen,nicht für Bürgertestungen.