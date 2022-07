Die Mehrheit der Apotheken testet weiter

Testen Sie weiter auf SARS-CoV-2? Diese Frage haben wir unseren Leser:innen gestellt. Der Grund, warum der eine oder andere sein Testengagement infrage stellen könnte, ist die neue Testverordnung. Seit einer Woche ist sie nun in Kraft. Neben einer abgesenkten Vergütung – zuvor erstattete der Bund noch 11,50 Euro je PoC-Test, jetzt sind es nur noch 6,50 Euro bzw. 9,50 Euro – kommen auf die Testenden neue Prüf- und Dokumentationspflichten zu. Schließlich gilt es jetzt in Erfahrung zu bringen, ob der oder die Testwillige überhaupt noch für einen kostenfreien Test qualifiziert ist, ob ein Eigenanteil zu leisten oder der Test gar ganz aus eigener Tasche zu zahlen ist. Kurz zusammengefasst gibt es also weniger Geld für mehr Arbeit.