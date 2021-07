Weiterhin stellt die ABDA in ihrer aufgefrischten Handlungshilfe klar, dass PoC-Antigentests in Apotheken zwar überwiegend als Bürgertests nach § 4a Corona-Testverordnung durchgeführt werden. Dieser Anspruch sei an keine Voraussetzungen geknüpft und bestehe damit auch unabhängig von Herkunft oder Wohnsitz. Aber sie weist nun auch deutlich darauf hin, dass es unzulässig ist, wenn Arbeitgeber:innen, die ihren Arbeitnehmer:innen nach der Coronavirus-Arbeitsschutzverordnung Tests anbieten müssen, auf Bürgertestungen verweisen. Das gilt auch, wenn Bürgertestungen zum Beispiel durch mobile Teststellen gezielt in Schulen angeboten werden.

Beabsichtige eine Apotheke, bei Veranstaltungen im Rahmen des Sicherheitskonzeptes PoC-Antigentests durchzuführen, sollte sie sich vorab mit dem zuständigen Gesundheitsamt kurzschließen. Hier sei zu klären, ob diese Tests als Bürgertests durchgeführt und abgerechnet werden können oder die Kosten gegebenenfalls vom Veranstalter zu tragen sind.