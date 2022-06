Lauterbach: „Der Aufwand ist überschaubar“

Tatsächlich zählt zur notwendigen Auftrags- und Leistungsdokumentation der Teststellen neben den zuvor schon zu erhebenden Daten (z. B. Name, Geburtsdatum und die Anschrift der getesteten Person, die Art der Leistung, der Testgrund, der Tag, die Uhrzeit, das Ergebnis der Testung und der Mitteilungsweg an die getestete Person), jetzt bei der Abrechnung von Leistungen mit Eigenbeteiligung auch die Selbstauskunft. Diese Selbstauskunft muss die Angabe enthalten, dass die Testung zu einem in § 4a Abs. 1 Nr. 6 oder N. 7 TestV (siehe Kasten unten) genannten Zweck und unter Eigenbeteiligung in Höhe von 3 Euro durchgeführt wurde (§ 6 Abs. 3 Nr. 5 TestV). Diese Dokumentation ist nach wie vor grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2024 unverändert zu speichern oder aufzubewahren (das Testergebnis abweichend nur bis Ende 2022). Näheres hierzu regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung.