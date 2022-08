Der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mahnt Rechtssicherheit für die Abrechnung von Corona-Tests an. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weist er darauf hin, dass die Testverordnung nach ihrer jüngsten Änderung einer weiteren Anpassung bedürfe – andernfalls habe dies vermutlich Auswirkungen auf die Zahlungsflüsse an die Testanbieter.