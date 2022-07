KVen wollen Bürgertests nicht mehr abrechnen und auszahlen

Nun haben die Vorstände der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen und Stephan Hofmeister, einen Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geschrieben, der es in sich hat. Denn sie sind überzeugt: Die sehr kleinteiligen und detaillierten Anspruchsvoraussetzungen gehen völlig an der Realität des Testgeschehens vorbei und sind im Nachhinein nicht von den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) überprüfbar. In ihrem Brief ziehen die KBV-Chefs daher folgenden Schluss: „Nach sehr sorgfältiger Prüfung der neuen TestV müssen wir Ihnen vor dem Hintergrund der schon jetzt bestehenden, eklatanten Betrugsproblematik mitteilen, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen Bürgertestungen zukünftig nicht mehr abrechnen und auszahlen können“. Genau diese Aufgabe weist die Testverordnung den KVen jedoch zu.