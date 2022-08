Mit dem Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz, das am 1. April 2020 in Kraft trat, hat das BfArM unter anderem die Befugnis erhalten, Daten und Informationen zu existierenden und drohenden Lieferengpässen von pharmazeutischen Unternehmen und Großhändlern abzufragen. Liefern die Unternehmen die gewünschten Daten nicht, drohen ihnen Bußgelder. Wie der BKK Dachverband aber nun in seinem Positionspapier dazu erklärt, gibt es eine gesetzliche Verpflichtung zur umgehenden Information nur für verschreibungspflichtige Arzneimittel zur stationären Versorgung. Er sieht also Nachbesserungsbedarf.

Seit dem 1. April 2020 kann das BfArM zudem Maßnahmen ergreifen, um versorgungsrelevante Engpässe abzuwenden oder abzumildern – etwa zur Kontingentierung. Und bei Arzneimitteln mit versorgungskritischen Wirkstoffen kann die Behörde seitdem eine Lagerhaltung anordnen. Bislang haben solche Änderungen die Apotheken aber nicht direkt betroffen, das würde der BKK Dachverband jetzt offenbar gerne ändern.