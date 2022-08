Niederlande verpflichten Industrie und Großhandel zur Arzneimittelreserve

Nicht nur in Deutschland, auch in den europäischen Nachbarländern kommt es immer wieder zu Lieferengpässen wichtiger Arzneimittel. In den Niederlanden werden Pharmaindustrie und Großhändler nun verpflichtet, Vorräte anzulegen. Ein Erlass des niederländischen Gesundheitsministers Ernst Kuipers sieht vor, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel für mehrere Wochen vorrätig sein müssen.

Zulassungsinhaber: Reserve für mindestens sechs Wochen

Zulassungsinhaber von Arzneimitteln müssen ab dem 1. Januar 2023 eine Reserve für mindestens sechs Wochen gelagert haben. Großhändler haben etwas länger Zeit: Sie müssen ab dem 1. Januar 2023 eine Reserve für mindestens zwei Wochen vorrätig haben und ab dem 1. Juli 2023 über einen Vorrat für mindestens vier Wochen verfügen. Um zu berechnen, wie groß der Bedarf an einem Arzneimittel für zwei, vier oder sechs Wochen ist, soll die durchschnittliche Nachfrage pro Woche im vergangenen Kalenderjahr herangezogen werden. Für „Saisonprodukte“, bei denen der Verlauf während des Jahres stark schwankt, soll sich die Bevorratung am voraussichtlichen Bedarf in den kommenden Wochen ausrichten.

Die Verfügbarkeit von Arzneimitteln für den niederländischen Markt sei „von großer Bedeutung für die öffentliche Gesundheit“, heißt es in dem Erlass. Lieferunterbrechungen in der Arzneimittelkette hätten nachteilige Folgen für alle Beteiligten: Es drohe nicht nur ein möglicher Schaden für die Patienten und gesellschaftliche Unruhe, sondern auch Nachteile für die Krankenkassen und finanzielle Folgen für die Lieferanten. „Durch eine ausreichende Lagerhaltung bei Zulassungsinhabern und Arzneimittelgroßhändlern können die Folgen einer Versorgungsunterbrechung gemindert oder verhindert werden“, ist in dem Erlass zu lesen.

Geplant war die Arzneimittelreserve in den Niederlanden schon länger. Bereits 2019 hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, entsprechende Vereinbarungen mit pharmazeutischen Unternehmen und Großhändlern treffen zu wollen. Ursprünglich war damals von einer geplanten Bevorratung für mindestens fünf Monate die Rede gewesen. Eine konkrete gesetzliche Regelung war aber bisher nicht verabschiedet worden. Im Gesetz hieß es bisher lediglich, es sei für eine „ausreichende Vorratshaltung zu sorgen.“

Ausnahmen von der Arzneimittelreserve für OTC-Präparate

Einige Arzneimittel bleiben von dem neuen Gesetz weiterhin ausgenommen: Und zwar solche, die für Patienten individuell hergestellt werden müssen oder eine Haltbarkeit von weniger als einem Jahr haben. Die Pflicht zur Bevorratung wird zudem nicht für rezeptfreie Arzneimittel gelten. Zur Begründung heißt es in dem Erlass, diese seien „im Allgemeinen breiter verfügbar“. So seien in der Vergangenheit nur gelegentlich Engpässe bei rezeptfreien Arzneimitteln gemeldet worden. In Deutschland zumindest besteht aktuell auch bei rezeptfreien Arzneimitteln ein größeres Lieferproblem: So sind etwa Fiebersäfte für Kinder mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen seit Wochen nur eingeschränkt verfügbar.