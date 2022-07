Apotheken sollten Paxlovid nach positivem PCR-Test direkt abgeben dürfen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen: Paxlovid wirkt. Kurz nach der Infektion bei älteren Menschen eingesetzt, senke das antivirale Arzneimittel das Risiko für Krankenhauseinweisung um 90 Prozent, die Sterblichkeit um 70 Prozent. Doch es kommt viel zu selten zum Einsatz – Ärzte und Ärztinnen fühlen sich nicht ausreichend informiert und / oder haben Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen. Und so dümpeln die in großer Menge vom Bund beschafften Arzneimittel in den Großhandelslagern. Lauterbach hatte angekündigt, mit den Hausärzten ein System vorzubereiten, damit sich dies ändert.

Mittlerweile ist aus seinem Haus zu vernehmen, dass ein Konzept erarbeitet wurde – auch der Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung war hierzu aufgefordert. Es sieht vor, dass Ärzte Paxlovid, aber auch den monoklonalen Antikörper Evusheld, selbst dispensieren können. Eine Vergütung soll es dafür auch gegeben. Geregelt werden soll dies über eine Rechtsverordnung – im Bewusstsein, dass damit das Apothekenprivileg der Arzneimittelabgabe umgangen wird.