Gestern, am 18. August, ist die Vierte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung und eine neue Allgemeinverfügung zum Bezug und zur Abgabe antiviraler, oral einzunehmender Arzneimittel gegen COVID-19 in Kraft getreten. Dazu erklärt ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening: „Durch die Verordnung wird den Hausärztinnen und -ärzten die direkte Abgabe oral einzunehmender Medikamente gegen Covid-19 aus der Praxis ermöglicht. Das gleiche gilt für vollstationäre Pflegeeinrichtungen. Damit wird die bewährte Trennung zwischen ärztlicher und pharmazeutischer Tätigkeit ohne triftigen Grund und ganz ohne Not aufgehoben“.

Für Overwiening ist die Neuregelung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vielmehr „verantwortungsloser Aktionismus“. Offensichtlich habe das Ministerium Angst, auf den großen Mengen Paxlovid sitzen zu bleiben.