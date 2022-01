Bestellung von Lagevrio – was ist zu beachten?

Molnupiravir ist ein oral verfügbares antivirales Arzneimittel, das zur Behandlung von nicht hospitalisierten COVID-19-Patienten eingesetzt wird, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Die Wirkung beruht primär auf einer die Hemmung der viralen RNA-Replikation, durch Einbau des Triphosphatmetaboliten in das virale RNA-Genom. Obwohl es noch nicht zugelassen ist, steht es seit dem gestrigen Montag in begrenzten Mengen in Deutschland zur Verfügung und kann verordnet werden. Die Bundesregierung hat laut eigener Aussage von dem Arzneimittel mit dem Handelsnamen Lagevrio® zunächst 80.000 Dosen beschafft.