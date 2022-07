Paxlovid-Abgabe durch Ärzte: Über Details wird noch gesprochen

Wie am vergangenen Montag aus Ministeriumskreisen bekannt wurde, ist eine Rechtsverordnung geplant, die Ärzten ermöglicht, die Arzneimittel für COVID-19-Patienten – neben Paxlovid wurde der monoklonale Antikörper Evusheld genannt – nicht nur zu verordnen, sondern auch selbst abzugeben. Beides sollen sie auch vergütet bekommen. Das Apothekenprivileg soll hier also bewusst durchbrochen werden, um die Prozesse zu beschleunigen. Der Vorschlag kam bei den Apotheken erwartungsgemäß nicht gut an. Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, schlug seinerseits vor, dass Patienten mit positivem PCR-Test Paxlovid rezeptfrei in der Apotheke erhalten sollten.