SPD-Fraktion in NRW fragt nach Fiebersaft-Engpässen

Die SPD-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen will wissen, was die Landesregierung gegen den Lieferengpass bei Fieber- und Schmerzsäften für Kinder tut. In einer Kleinen Anfrage erkundigt sich die Abgeordnete Lisa Kapteinat auch, wie die Regierung einer Verknappung im Herbst und Winter vorbeugen will.