Der Lieferengpass bei Kinder-Schmerzmitteln hält die Apotheken in Atem – auch in der Laienpresse ist die Verknappung bei Ibuprofen- und Paracetamol-haltigen Fiebersäften schon längst angekommen. Im Notfall können Apotheken auf ärztliche Verordnung hin auf die Rezepturherstellung ausweichen – doch in welchen Fällen ist dann ein neues Rezept nötig?