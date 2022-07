Ibu- und Paracetamol-Engpass: Was raten Kinderärzte?

Lieferengpässe sind in den Apotheken seit Jahren ein Ärgernis: viel unvergütete Mehrarbeit und dazu der Frust der Patienten, weil sie nicht ihre gewohnten Präparate bekommen oder länger darauf warten müssen. Mit dem aktuellen Engpass bei Ibuprofen und Paracetamol in kindgerechten Darreichungsformen gibt es nach Tamoxifen innerhalb kurzer Zeit bereits den zweiten Engpass, der es in die Schlagzeilen der Publikumspresse schafft. Ähnlich wie bei Tamoxifen ist es auch hier nicht so einfach, auf andere Wirkstoffe umzusteigen, denn besonders für sehr kleine Kinder fehlen die Alternativen. Das bestätigt auch der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, auf Nachfrage der DAZ. Lediglich Diclofenac habe noch eine Zulassung für Kinder ab einem Jahr und könne bei Schmerzen und Fieber eingesetzt werden.

Fertigarzneimittel? Fehlanzeige!

Allerdings hapert es hier an verfügbaren Fertigarzneimitteln. Laut BfArM-Seite erhalten Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren (mindestens 10 kg Körpergewicht), abhängig vom Schweregrad der Erkrankung, eine tägliche Dosis von bis zu 1,5 mg/kg Körpergewicht, verteilt auf drei Einzelgaben in Form von 1,5-prozentigen Tropfen. Die einzig verfügbaren Tropfen „Diclofenac-ratiopharm Lösung bei Migräne“ sind deutlich höher dosiert. Für eine kindgerechte Dosierung müssten zwei Tropfen gegeben werden. Für Kinder ab zwei Jahren eignen sich zudem Zäpfchen, die Kinderdosierung mit 12,5 mg ist aber in Deutschland nicht auf dem Markt und müsste beispielsweise aus der Schweiz importiert werden.