Ratiopharm streicht Winterbevorratung mit Kinder-Schmerzmitteln

Nicht so ganz dazu passen will jetzt ein Schreiben der Firma Ratiopharm an die Apotheken, das der Redaktion vorliegt und auf den heutigen 15. Juli datiert. Das Unternehmen, das als einer der Hauptversorger mit Kinder-Schmerzmitteln gilt, streicht den Offizinen aktuell offenbar die Winterbevorratung. Betroffen sind dem Schreiben nach folgende Produkte:

Ibu-Ratiopharm Saft 100 ml, 20mg/ml und 40 mg/ml (PZN 000696266 und 000696289)

Paracetamol Ratiopharm Lösung 100 ml (PZN 007263487)

Paracetamol Ratiopharm Suppositorien, 10 Stück, 75 mg, 125 mg und 250 mg (PZN 009263913, 003953580 und 003953597) sowie

Paracetamol Brausetabletten 10 Stück, 500 mg (PZN 8704077).

Diese Artikel seien im Vorverkauf zur Winterbevorratung angeboten worden, schreibt Ratiopharm. „Leider können die von Ihnen im Vorverkauf bestellten Artikel nicht geliefert werden und der Auftrag wird gelöscht.“ Der Hersteller verweist auf Lieferengpässe, die einerseits auf einen „unerwarteten und stark erhöhten Bedarf im Markt“ zurückzuführen seien, andererseits auf Lieferverzögerungen seitens der Wirkstoffproduzenten. „Wir bedauern die aktuelle Lage und obwohl wir mit aller Kraft daran arbeiten, den Lieferengpass zu beheben, haben wir derzeit leider keine Lagerbestände zur Verfügung.“

Die Produktion laufe auf Hochtouren, versichert das Unternehmen. Zudem stelle man zusätzliche Fachkräfte ein, um die hauseigenen Personalressourcen auszubauen. „Sollte Ihr Großhandel derzeit über die oben aufgeführten Artikel verfügen, so handelt es sich größtenteils um Mengen für den täglichen Bedarf, die nicht ausreichen, um Überweiser-Bevorratungen zu bedienen.“ Daran könne auch der Außendienst nichts ändern – „wir bitten Sie daher bis auf weiteres davon abzusehen, Überweiseraufträge mit diesen Produkten zu tätigen“.

Ende des Engpasses nicht absehbar

Wann der Lieferengpass behoben sein wird, lässt sich derzeit noch nicht absehen, wie der Hersteller auf Anfrage der DAZ mitteilt. „Wir haben derzeit keine Lagerbestände für Ibu-ratiopharm Saft sowie Paracetamol-ratiopharm Zäpfchen und Brausetabletten verfügbar und können Aufträge dazu leider nicht bedienen“, erklärt eine Sprecherin gegenüber der Redaktion. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Produkte wieder für den Markt zur Verfügung zu stellen. Leider können wir aktuell keine Angaben dazu machen, wann diese wieder geliefert werden können.“