Betäubungsmittelrezepte – was ist erlaubt?

Ärzt:innen dürfen gemäß § 2 BtMVV Absatz 1 innerhalb von 30 Tagen nicht mehr als zwei der in der Liste aufgeführten BtM in den vorgegebenen Höchstmengen für eine Person verordnen. Bei Überschreiten der Höchstmenge bzw. der Anzahl der verordneten Betäubungsmittel (in begründeten Einzelfällen) muss das Betäubungsmittelrezept mit einem „A“ gekennzeichnet werden. Für Zahnärzte und Tierärzte gelten abweichende Höchstmengen (BtMVV §§ 3 und 4)