Was ist ein Hash-Code?

Seit dem 1. Juli 2021 müssen Rezepte über Cannabisrezepturen (Cannabisblüten, Cannabisextrakte und Dronabinol unverändert und in Zubereitungen) mit einem Hash-Code bedruckt werden. Der 40-stellige Code dient der Verknüpfung von Papierrezepten mit elektronisch an die Krankenkasse übermittelten Zusatzdaten (Z-Daten). Der Hash-Code wird in die 2. und 3. Taxzeile der Rezepte gedruckt. In die 1. Taxzeile wird die Sonder-PZN und die Gesamt-Taxe (inklusive BtM-Gebühr!) gedruckt. Gesamt-Brutto und die 1. Taxzeile weisen also denselben Betrag aus.