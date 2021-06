Was uns Pharmaziestudierende im Studium motiviert

Seit Januar diesen Jahres bin ich Beauftrage für Lehre und Studium des Bundesverbandes der Pharmaziestudierenden in Deutschland e. V. (BPhD). Hier bietet sich mir die wunderbare Möglichkeit, Einblicke in die Gedanken und Gefühle von Pharmaziestudierenden in ganz Deutschland zu erhalten. Vom 20.04. – 03.06.2019 wurden 1.783 Studierende von uns zu ihrer Motivation und ihren Zukunftsperspektiven im Studium befragt. Die Umfrage „Beruf und Studium“ sollte die Selbsteinschätzung der Studierenden in Bezug auf die Studienfacheignung abbilden und dabei Faktoren feststellen, welche die Studienmotivation beeinflussen. Auch der Berufswunsch sollte erfragt, sowie eine Änderung dessen im Studienverlauf festgestellt werden. Hierbei wurde eins klar: Auswendiglernen ist auch den Pharmaziestudierenden von heute nicht fremd. Der Anteil des Auswendiglernens wird schon zu Beginn des Studiums von den Studierenden als sehr hoch eingeschätzt (5 von 6); die Bewertung erfolgte auf einer Skala von 1 (nicht vorhanden/nicht ausgeprägt) bis 6 (unabdingbar/stark ausgeprägt). Die Einschätzung nach weiter fortgeschrittenem Studium übertrifft diese Vorstellung nochmal (5,5 von 6). Auch ich selbst stoße oft an meine Grenzen und muss möglichst viel Wissen in kurzer Zeit erlernen. Das kann sehr demotivierend wirken.