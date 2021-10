Lasst uns zusammen unsere Patienten begeistern

Das Bild in der Öffentlichkeit zu ändern ist unsere große Verantwortung, darf aber nicht allein auf uns als Nachwuchs abgeschoben werden. Klar, wir, aber auch besonders die Alteingesessenen, müssen unsere Patient*innen und Kolleg*innen von uns und unserer Arbeit begeistern. Nur so verstehen die Patient*innen was für einen Mehrwert wir ihnen bieten und nur so sind wir auch in Zukunft ein wichtiger Teil des Gesundheitssystems. Also lasst uns zusammen unsere Patient*innen begeistern und zeigen wir ihnen, wie viel wir als Apotheker*innen bewegen können!