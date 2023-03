Nach dem Studium folgt das Praktische Jahr (PJ), von dem mindestens ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke absolviert werden muss. Jede*r angehende Apotheker*in lernt also die Berufsrealität des*r klassischen Apotheker*in bereits in der Ausbildung kennen. Diese unterscheidet sich massiv von dem, was an der Universität gelehrt wird. Nicht, weil die Lehre komplett realitätsfern ist, sondern weil die Arbeit in der Offizin höchstens am Rande etwas mit Pharmazie zu tun hat. Für den Satz „Verwenden Sie das Nasenspray bitte maximal sieben Tage am Stück und nicht häufiger als dreimal am Tag” muss man nicht Pharmazie studiert haben.

Des Weiteren muss möglichst nebenbei geprüft werden, ob der Arzt-Name auf dem Rezept steht, das Ausstellungsdatum passt („Tut mir leid, ihr Rezept ist nur 28 Tage gültig”) und die Kostenträgerkennung korrekt ist. Ist der Rabattpartner lieferbar? Nein, hoffentlich aber eine Firma in Stufe zwei? Mit Glück darf dem*der Patient*in noch schnell erklärt werden, warum nicht der Rabattpartner abgegeben wurde. Wenn es doof gelaufen ist, erzählt der*die Patient*in erst, wenn das Rezept bedruckt ist, dass nur eine halbe Tablette eingenommen werden darf, auf der Verordnung wurde aber nur mit einem “DJ” vermerkt, dass dem*der Patient*in die Dosierung bekannt ist und der Prozess darf von vorne durchlaufen werden.