Novellierung der Approbationsordnung Studierende lehnen Positionspapier ab

Am vergangenen langen Wochenende trafen sich die Delegierten des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) in Leipzig zur allsemesterlichen Bundesverbandstagung. Ein großes Thema dort war das Positionspapier der Bundesapothekerkammer zur „Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker“. Nach intensiver Diskussion wurde das Papier in seiner aktuellen Form abgelehnt. Die Gründe legt der BPhD in einer Stellungnahme dar.