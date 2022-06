In diesem Zusammenhang wurde kontrovers über die Gründe vieler junger Approbierter diskutiert, außerhalb der Apotheke zu arbeiten. Neben dem Gehalt seien das der Dauerstress und die ungünstigen Arbeitszeiten in der Apotheke. Der neue Kammergeschäftsführer Dr. Felix-Alexander Litty, der diese Aufgabe am 1. Juni übernommen hat und zuvor in der Pharmaindustrie tätig war, entgegnete, die Industrie sei „nicht das Land, in dem Milch und Honig fließen“. Auch dort gebe es eine hohe Arbeitsbelastung und Arbeit am Wochenende. Mit Blick auf eine bessere Honorierung der Apotheken erinnerte der ehemalige Vorsitzende des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein, Dr. Peter Froese, an den Koalitionsvertrag. Der dortige Verweis auf Effizienzgewinne sei problematisch, aber der Begriff des Sicherstellungsfonds sei eine „Aufforderung zum Tanz“. Die Politik erwarte dazu Vorschläge von den Apothekern. Statt einer pauschalen Honorarerhöhung biete sich dort die Möglichkeit zu gezielten Förderungen. Die Formulierung im Koalitionsvertrag sei wohlwollend gemeint und müsse nun mit Leben gefüllt werden, erklärte Froese. Als weiterer Aspekt wurde diskutiert, dass interessierte junge Menschen befürchten, in 30 Jahren würden keine Apotheken mehr bestehen. Dagegen erklärte Christiansen, gerade die Pandemie habe gezeigt, wie systemrelevant Apotheken seien. Die Apotheke werde in 30 Jahren anders aussehen, aber weiterhin existieren, bekräftigte Christiansen. Alle diese Aspekte sollen künftig in der geplanten Arbeitsgruppe diskutiert werden. Dabei wird eine Zusammenarbeit mit dem Apothekerverband Schleswig-Holstein angestrebt. Christiansen wies bereits vorab darauf hin, dass die dort zu erarbeitenden Maßnahmen mit Sicherheit Geld kosten würden.