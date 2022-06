Es wird ernst beim Hash-Code für alle Rezepturen

Auch wenn die Frist verlängert wurde – die Hash-Code-Pflicht für Rezepturen kommt. Höchste Zeit also, sich mit der digitalen Abrechnung zu beschäftigen! Was ist der Hash-Code überhaupt? Wie kommt die Preisberechnung zur Krankenkasse und in welcher Form? Hat sich die Taxation an sich verändert? Und was hat das Ganze mit dem E-Rezept zu tun? Diese Fragen und mehr werden in diesem Vortrag beantwortet – natürlich begleitet von Rechtsgrundlagen, Hintergrundinformationen und Praxisbeispielen.

Referentin: Beate Riek, Stuttgart

Ab 27. Juni ist der Vortrag online abrufbar.

Tickets uns weitere Infos gibt es hier.