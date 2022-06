Wie wirkt sich COVID-19 in der Schwangerschaft auf die Säuglinge aus?

Eine Schwangerschaft stellt für sich genommen einen Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf bei der Mutter dar. Deshalb sollen sich Frauen am besten schon vor einer Schwangerschaft gegen COVID-19 impfen lassen. Doch was, wenn die Mutter in der Schwangerschaft an COVID-19 erkrankt? Wirkt sich dies negativ auf die spätere Entwicklung des Kindes aus? Eine Studie hat diesen Zusammenhang untersucht, kann laut Expert:innen aber keine Aussage zur Kausalität der Beobachtungen machen.