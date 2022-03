Metformin bildet eine tragende Säule in der Behandlung von Patienten mit Diabetes mellitus: Typ-2-Diabetiker (Erwachsene) nehmen das orale Antidiabetikum als Monotherapie oder in Kombination mit anderen Antidiabetika beziehungsweise Insulin, auch Kinder ab zehn Jahren dürfen Metformin erhalten (Mono- oder Kombinationsbehandlung mit Insulin). Was bislang fehlte, war die Zulassung von Metformin für Schwangere – das hat sich nun geändert: Merck erhielt für seine Metforminprodukte Glucophage®, Glucophage XR® und Stagid® die Zulassungserweiterung, sodass künftig auch Schwangere mit Diabetes von Metformin profitieren können. Die Zulassung umfasst die Anwendung von der Empfängnis bis zur Geburt. Glucophage® mit Metforminhydrochlorid sowie Stagid® setzen den Wirkstoff sofort frei, während Glucophage XR® mit Metformin-HCL den Wirkstoff verzögert abgibt.